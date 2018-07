Carro atropela pedestres em cidade sede da Copa e deixa um morto

Moscou – Um morador de 63 anos morreu e três outras pessoas precisaram ser hospitalizadas depois que um carro subiu na calçada e atropelou pedestres em Sochi, uma das cidades da Copa do Mundo da Rússia, informou a polícia nesta quarta-feira, acrescentando que não havia indicações de que o incidente tenha sido intencional.

A polícia disse à Reuters que sinais iniciais indicavam que o motorista havia dormido no volante.

Sochi é uma das 11 cidades onde a Rússia está sediando a Copa do Mundo. O balneário já recebeu cinco partidas e será palco do jogo de quartas de final entre Rússia e Croácia no sábado.

Segundo a polícia, o incidente aconteceu a cerca de 45 km do estádio de Sochi. O motorista cruzou uma rua na contramão antes de subir na calçada, atropelando pedestres.

Autoridades têm se comprometido a realizar uma Copa do Mundo segura. No mês passado, em Moscou, um taxista do Quirguistão atropelou um grupo de pedestres perto da Praça Vermelha, deixando sete feridos.