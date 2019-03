Caracas sofre novo blecaute; Venezuela está há quase 2 dias sem luz

Caracas – Um novo blecaute aconteceu neste sábado em Caracas e em vários estados da Venezuela onde o serviço de energia elétrica já estava restabelecido, depois da falha ocorrida na última quinta-feira na principal hidrelétrica do país, que deixou sem luz quase todo o território.

Alguns reportes apontam que vários estados, nos quais o serviço tinha sido restabelecido depois de mais de 30 horas sem eletricidade, voltaram a sofrer um corte de energia por volta do meio-dia (horário local, 13h em Brasília).

A rede elétrica estava voltando a funcionar paulatinamente desde ontem em alguns estados do leste e centro da Venezuela, embora mais da metade do país esteja há 42 horas ininterruptas sem luz.

O deputado opositor Carlos Valero disse ter conhecimento de que “mais de 80% do país continua às escuras”, sem oferecer maiores detalhes.

Por outro lado, o governador do estado de Miranda, o chavista Héctor Rodríguez, afirmou que, por estar em período de teste, o serviço sofre “falhas”.

“Continuamos trabalhando para chegar à totalidade do território”, disse Rodríguez em sua conta do Twitter.

Na capital venezuelana, centenas de pessoas caminham longos trajetos para chegar aos seus destinos por conta do colapso do transporte público e da suspensão do serviço do metrô, em vigor desde a tarde de quinta-feira.

Enquanto isso, a economia e os serviços bancários estão praticamente paralisados há quase 48 horas, quando ocorreu o primeiro blecaute.

O ministro do Interior da Venezuela, Néstor Reverol, informou através do Twitter a ativação de um “Plano Especial de Vigilância e Patrulhamento com contenção ativa de 24 horas para garantir a proteção do povo”.

O governo venezuelano afirma que o blecaute é fruto de uma “guerra elétrica” e uma “sabotagem” na principal hidrelétrica do país, a de Guri, no estado Bolívar (sul). EFE