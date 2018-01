Praga – O atual presidente da República Tcheca, Milos Zeman, foi reeleito para mais cinco anos de mandato nas eleições realizadas neste sábado no país, vencendo Jiri Dahos.

Com 95% dos votos apurados e com participação de 66% dos 8,3 milhões de eleitores, Zeman, conhecido pelo apoio à Rússia, obteve 52% dos votos, superando os 47% de Drahos, que defende a aproximação do país com a União Europeia (UE).