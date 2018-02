Candidato de esquerda amplia vantagem para presidência no México

Cidade do México – O candidato de esquerda à Presidência do México Andrés Manuel López Obrador viu sua vantagem para a votação de julho aumentar, enquanto o nome do partido governista perdeu um pouco de apoio, indicou pesquisa de intenção de voto publicada por um jornal local nesta quarta-feira.

O ex-prefeito da Cidade do México, que já concorreu duas vezes à Presidência, lidera o grupo de candidatos com 27,1 por cento das intenções de voto em fevereiro, 3,5 pontos percentuais a mais do que o indicado em janeiro, de acordo com o levantamento da Mitofsky, publicado pelo jornal El Economista.

O ex-ministro de Finanças do México José Antonio Meade, candidato do governista Partido Revolucionário Institucional (PRI), aparece em terceiro lugar com 18,0 por cento, ante 18,2 por cento em levantamento anterior.

Ricardo Anaya, ex-líder da legenda de centro-direita Partido Ação Nacional (PAN), apareceu em segundo lugar com 22,3 por cento das intenções, comparado com os 20,4 por cento registrados na pesquisa anterior. Anaya renunciou em dezembro para disputar a Presidência em uma aliança com a legenda de centro-esquerda Partido da Revolução Democrática (PRD).