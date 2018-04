Candidato de direita lidera intenções de voto na Colômbia

Bogotá – O candidato de direita à Presidência da Colômbia Ivan Duque lidera as intenções de voto para a eleição de maio, com 36 por cento dos eleitores dizendo que planejam apoiá-lo, indicou pesquisa na noite de terça-feira.

O apoio a Duque, candidato do ex-presidente Álvaro Uribe, caiu 6 pontos percentuais desde o último levantamento do Centro Nacional de Consultoria.

O candidato de esquerda Gustavo Petro, um ex-rebelde do antigo grupo guerrilheiro M-19 e ex-prefeito de Bogotá, apareceu em segundo lugar com 22 por cento das intenções, 4 pontos percentuais a menos do que na pesquisa anterior.

Já o candidato de centro Sergio Fajardo ficou em terceiro lugar com 17 por cento, 4 pontos percentuais a mais do que no levantamento anterior, enquanto o apoio para Germán Vargas Lleras, de centro-direita, se manteve em 6 por cento.