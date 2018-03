Candidato das Farc à Presidência da Colômbia é hospitalizado

Bogotá – O candidato presidencial do partido oriundo das Farc, Rodrigo Londoño, conhecido como Timochenko, foi hospitalizado na quinta-feira na capital da Colômbia com dores no peito e está sob observação médica, informou a legenda em comunicado.

Timochenko, que no final de 2016 assinou um acordo de paz com o governo colombiano, sofre de problemas cardíacos e passou por uma cirurgia em Cuba enquanto negociava o acordo.

O ex-líder rebelde foi levado a um hospital com dores no peito após realizar sua rotina de exercícios diários, informou o grupo.

Timochenko está concorrendo à Presidência pelo novo partido político do grupo, que manteve suas famosas iniciais alterando seu nome para Força Alternativa Revolucionária do Comum.