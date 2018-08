Candidato apoiado por Trump vence primárias para governador na Flórida

Miami – O republicano Ron DeSantis, que recebeu o apoio do presidente Donald Trump, conseguiu a candidatura para governador do seu partido nas eleições primárias na Flórida, nas quais entre os democratas ainda não há um vencedor claro.

Após o fechamento de urnas, DeSantis acumula 56,6% dos votos entre seus partidários, uma distância considerável frente ao seu competidor imediato, o ex-comissário de Agricultura Adam Putnam, que tem até o momento 36,51%, segundo dados oficiais do governo da Flórida.

A folgada vitória de DeSantis, que entrou na corrida para o governo em janeiro e foi um rosto habitual na emissora “Fox”, acontece depois que, no final de julho, em um comício em Tampa, recebeu apoio oficial de Trump, de quem nunca escondeu sua admiração.

DeSantis enfrentará assim nas eleições do próximo dia 6 de novembro quem vencer as primárias democratas, disputadas por Gwen Graham, filha de um ex-governador, e pelo prefeito de Tallahassee, Andrew Gillum, candidato que conta com o apoio de Bernie Sanders.