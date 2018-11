Candidata democrata reconhece derrota em eleição para governo da Geórgia

A candidata democrata ao governo do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, Stacey Abrams, reconheceu nesta sexta-feira a vitória do republicano Brian Kemp nas eleições realizadas no último dia 6 de novembro no país.

Em entrevista coletiva realizada no comitê da campanha democrata em Atlanta, Abrams, que poderia ter se tornado a primeira governadora negra da história do país, criticou as autoridades do estado pela gestão do pleito e acusou Kemp de promover uma “privação sistemática” do direito ao voto dos eleitores da Geórgia.

“Sob o comando do agora ex-secretário de Estado, a democracia falhou na Geórgia”, afirmou a candidata democrata em discurso.

Abrams encerra assim as pretensões de se tornar a primeira governadora negra da história americana. A democrata tentou levar o pleito ao segundo turno e cogitava até a manhã de hoje exigir na Justiça a realização de uma nova votação, mas desistiu da ideia.

De acordo com os últimos números divulgados pela Secretaria de Estado, Kemp obteve 50,2% dos quase 4 milhões de votos da Geórgia, uma vantagem de apenas 54.801 votos para Abrams.