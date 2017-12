Canadá reduz festa de Ano Novo por frio extremo

CALGARY, Canadá (Reuters) – Autoridades do Canadá emitiram alertas de condições meteorológicas extremas devido ao frio intenso, incluindo a capital nacional, Ottawa, onde o governo reduziu uma festa de Ano Novo e transferiu um torneio de hóquei para local fechado.

O governo canadense cancelou nesta sexta-feira um concerto de Ano Novo ao ar livre no Parliament Hill, em Ottawa, para marcar o fim das celebrações de 150 anos do país, citando uma previsão do tempo de temperaturas muito baixas.

Os fogos de artifício à meia-noite e o show de laser foram mantidos, mas o governo fez um apelo para as pessoas se vestirem com roupas quentes.

O Canadá tem sofrido com temperaturas extremas desde antes do Natal, provocando uma série de alertas meteorológicos da Colúmbia Britânica, no oeste, a Quebec, no leste.

Em Ottawa, as temperaturas giravam ao redor de -17 graus Celsius nesta sexta-feira. Meteorologistas canadenses disseram em um alerta que ventos podem fazer as temperaturas chegarem perto de -35 graus durante a noite.

“Indicações mais recentes continuam a mostrar que outra corrente de ar ártico irá retornar frio extremo à região no período da véspera de Ano Novo e dia de Ano Novo”, informou o alerta.

A porta-voz do Canadian Heritage, Natalie Huneault, disse em comunicado que um torneio juvenil de hóquei programado para acontecer no rinque externo no Parliament Hill foi transferido para local fechado, enquanto atrações musicais e DJs para a noite haviam sido cancelados.