Canadá pede ajuda a aliados em disputa com Arábia Saudita

O Canadá se aproximou de aliados como Alemanha e Suécia para que ajudem o país norte-americano a resolver seu conflito crescente com a Arábia Saudita, confirmou nesta quinta-feira (9) à AFP uma fonte do governo.

O alto funcionário, que pediu para ter a identidade preservada devido à sensibilidade do tema, assegurou que a ministra canadense das Relações Exteriores, Chrystia Freeland, manteve conversações com seus pares dos dois países europeus.

Nos últimos anos, Alemanha e Suécia também foram alvo de reações da Arábia Saudita por críticas ao reino no campo dos direitos humanos.

Freeland recorreu aos aliados em busca de informações sobre como estes países resolveram suas próprias disputas no passado e pediu seu apoio, acrescentou o funcionário. Ottawa também planeja se aproximar dos Emirados Árabes e do Reino Unido, que mantêm fortes laços históricos com a Arábia Saudita.

As tensões se intensificaram entre o Canadá e a Arábia Saudita desde a segunda-feira, quando Riade expulsou o embaixador canadense, retirou seu próprio representante e congelou todas as novas transações comerciais e investimentos.

O reino reagiu depois que Ottawa denunciou abertamente uma ofensiva contra ativistas dos direitos humanos na Arábia Saudita.