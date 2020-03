Coronavírus: Canadá fechará suas fronteiras

São Paulo – O Canadá se tornou mais um país do mundo a fechar suas fronteiras na tentativa de frear a epidemia do novo coronavírus. Até o momento, o país conta com 375 casos confirmados, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

O anúncio foi feito pelo primeir-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que está em quarentena voluntária desde que sua esposa foi diagnosticada com a COVID-19, a doença causada pelo vírus.

De acordo com Trudeau, só não estão barrados de entrar no país os diplomatas e familiares de residentes e cidadãos canadenses. Além disso, ordenou que as companhias aéreas barrem o embarque de pessoas com os sintomas do novo coronavírus.

Nos últimos dias, Chile e Argentina anunciaram a medida, enquanto que a União Europeia anunciou que irá barrar qualquer viagem não-essencial ao bloco.