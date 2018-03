Canadá diz que irá expulsar quatro diplomatas russos

A ministra de Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, disse que o país irá expulsar quatro diplomatas russos em solidariedade ao Reino Unido. De acordo com ela o ataque com agente químico nervoso contra o ex-espião Sergei Skripal é “desprezível” e “potencialmente ameaçador” para vidas de centenas de pessoas.

O Canadá também afirmou que três pedidos do governo russo para mais funcionários diplomáticos serão negados. Os quatro que foram expulsos foram identificados como oficiais de inteligência ou indivíduos que usaram o status diplomático para “minar a segurança do Canadá ou interferir em nossa democracia”. Os funcionários russos estão na embaixada em Ottawa e no consulado em Montreal.

Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da Romênia afirmou que irá expulsar um diplomata russo, chamando o envenenamento de Skripal de “ameaça à segurança coletiva e à lei internacional”. O ministério disse concordar com a avaliação britânica de que a Rússia seria responsável pelo ataque.