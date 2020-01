Canadá confirma que avião ucraniano foi derrubado por míssil do Irã

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta quinta-feira (9) que várias fontes de Inteligência, incluindo os serviços canadenses, sugerem que o Boeing 737 que caiu na véspera perto de Teerã foi “derrubado por um míssil terra-ar iraniano“.

“Temos informação de múltiplas fontes, incluídos nossos aliados e nossos serviços”, que “indica que o avião foi derrubado por um míssil terra-ar iraniano. Pode ser que não tenha sido intencional”, disse Trudeau em coletiva de imprensa.

O premiê canadense insistiu em que estes últimos acontecimentos “reforçam a necessidade de uma investigação exaustiva sobre este assunto”.

“Como disse ontem, os canadenses têm perguntas e merecem respostas”, disse.

O desastre, que resultou na morte de 176 pessoas, incluindo 63 canadenses, ocorreu pouco depois de Teerã disparar mísseis contra bases militares utilizadas pelo Exército americano no Iraque.

O voo PS752, da Ukrainian International Airlines (UIA), decolou no começo da manhã de quarta-feira de Teerã (hora local, noite de terça no Brasil), com destino a Kiev, mas caiu logo depois.

O presidente americano, Donald Trump, expressou nesta quinta suas “suspeitas” sobre as causas do ocorrido quando, segundo vários veículos, a Inteligência americana está cada vez mais convencida de que o avião foi derrubado pelo Irã por engano.