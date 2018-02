Caminhonete atropela pedestres em Xangai e fere ao menos 18

Xangai, China – Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, nesta sexta-feira, em Xangai, na China, depois que uma caminhonete invadiu uma calçada e atropelou os pedestres, fato que ainda está sendo esclarecido, de acordo com informações da imprensa local.

O jornal “Diário do Povo” informou que o atropelamento ocorreu nesta manhã, no centro da cidade, e que o veículo acabou batendo em uma cafeteira e pegando fogo em seguida.

A caminhonete estava carregada de cilindros de gás e se incendiou no momento do acidente, segundo as testemunhas. O fogo já foi apagado.

Três dos feridos estão em estado grave, informaram as autoridades locais.