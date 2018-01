Caminho para Machu Picchu será fechado em fevereiro

Lima – O caminho inca para a cidade de Machu Picchu, na região peruana de Cuzco, será fechado entre 1 a 28 de fevereiro próximo, para realizar trabalhos de conservação da via pré-hispânica, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais.

O chefe do Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, Fernando Astete, disse, em comunicado, que durante fevereiro serão feitos trabalhos de manutenção da calçada, das pontes de madeira e dos canais de drenagem de águas de chuva.

Além disso, se trabalhará na consolidação estrutural de muros, no corte e limpeza de vegetação, manutenção de corrimãos, conservação das áreas de acampamentos e dos serviços higiênicos de toda a rota.

Os operários e especialistas também reabilitarão os postos de controle e vigilância, desde Piscacucho até Intipunku, passando pelos acampamentos de Huayllabamba, Pacaymayo Alto e Wiñay Wayna.

“Este trabalho anual de manutenção e conservação do caminho inca a Machu Picchu está previsto no regulamento de uso da via, pelo que é de obrigatório cumprimento”, explicou Astete.

O funcionário acrescentou que “os guias, operadores e agências de turismo já conhecem este trabalho que é feito todos os anos no segundo mês do ano, período em que se lhes recomenda adotar as medidas pertinentes para evitar contratempos com os visitantes”.

O Ministério da Cultura disse que a entrada de turistas nacionais e estrangeiros à rede do caminho inca de Machu Picchu será retomado no dia 1º de março próximo.