Caminhão-tanque com petróleo explode e deixa 23 mortos em Uganda

Campala — Um caminhão-tanque que transportava petróleo em um centro comercial no oeste de Uganda explodiu na tarde de domingo e deixou 23 mortos, segundo informaram nesta segunda-feira fontes da polícia e dos serviços de emergência.

A polícia explicou que o acidente ocorreu no distrito de Rubiziri, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. De acordo com as autoridades, o motorista perdeu o controle do caminhão, e o veículo se chocou contra duas caminhonetes de transporte público, explodindo logo depois.

Ainda no domingo, os socorristas conseguiram recuperar nove corpos carbonizados, que foram transferidos ao necrotério mais próximo, e identificaram mais um que tinha ficado preso embaixo do caminhão.

Outros 11 corpos foram recuperados nesta segunda-feira por policiais, militares e integrantes da Cruz Vermelha local. As buscas continuam e, segundo a polícia, o número de mortos ainda pode chegar a 30.

Depois da explosão do caminhão, outras três menores aconteceram em outros veículos, e o líquido inflamável incendiou 25 lojas pequenas.