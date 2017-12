Câmara dos EUA faz votação para evitar paralisação de governo

Washington – A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos se dispõe a votar nesta quinta-feira uma resolução para desbloquear os recursos e evitar a paralisação parcial do governo federal, um dia depois que foi aprovada a reforma tributária impulsionada pelo presidente Donald Trump.

O prazo termina na meia-noite (horário local) desta sexta-feira e Trump culpou os democratas na Câmara dos Representantes pela possibilidade de paralisação governamental.

“Os democratas querem uma PARALISAÇÃO para as férias e assim tirar a atenção dos muito populares cortes, recentemente aprovados, cortes de impostos”, escreveu Trump no Twitter.

Por isso, o presidente pediu aos republicanos na Câmara que “não permitam que isso aconteça e a aprovarem uma resolução HOJE que mantenha o governo FUNCIONANDO”.

Os legisladores republicanos devem votar nesta tarde uma resolução que permita a liberação dos recursos para as operações do governo federal até 19 de janeiro, e isto inclui verbas de emergência para trabalhos de reconstrução na Flórida, em Porto Rico e no Texas, após a passagem de fortes furacões.

Os democratas insistiram que fosse oferecida uma solução para os jovens imigrantes irregulares conhecidos como “sonhadores”, que são beneficiários do Programa de Ação Diferida para Chegados na Infância (DACA, na sigla em inglês), algo que os conservadores se recusaram a discutir nesta resolução.

Os republicanos contam com maioria ampla na Câmara dos Representantes, por isto espera-se que o projeto de lei seja aprovado com os votos dos conservadores.

“Isto será feito hoje”, afirmou Kevin McCarthy, líder da maioria republicana na Câmara aos jornalistas.

A votação deverá passar depois para o Senado, onde a oposição democrata já afirmou que não tem objeção em aprovar a resolução e adiar o debate até meados de janeiro.