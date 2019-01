Câmara dos EUA aprova reforçar sanções contra Coreia do Norte

Washington – A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira projeto de lei para reforçar as sanções contra a Coreia do Norte, visando a indústria naval e empresas que fazem negócios com o Estado recluso.

A medida foi aprovada com 419 votos a favor e 1 contra.

Os apoiadores da proposta disseram que a lei pretende enviar uma mensagem forte à Coreia do Norte, em meio à preocupação internacional com a escalada de seu programa nuclear.

A medida terá que ser aprovada pelo Senado antes que possa ser enviada à Casa Branca para o presidente Donald Trump sancionar.