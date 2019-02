Câmara derruba declaração de emergência para muro de Trump

Washington – A Câmara dos Deputados dos EUA votou nesta terça-feira para revogar a declaração de Donald Trump de emergência nacional para construir um muro na fronteira com o México, o que representa uma forte repreensão ao presidente pela edição da medida.

Por 245 votos a 182, a Câmara controlada pelos democratas rejeitou a tentativa de Trump de usar dinheiro sem aval do Congresso. Agora o Senado, de maioria republicana, vai analisar a declaração de emergência e também pode rejeitá-la, uma vez que alguns republicanos mostram-se preocupados com algumas ações do presidente.

Mas Trump prometeu vetar uma eventual decisão contrária do Congresso. Neste caso, seriam necessários dois terços dos votos de ambas as Casa para derrubar definitivamente a declaração de emergência de Trump, o que é visto como improvável.