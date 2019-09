A lei que obriga o Reino Unido a solicitar um adiamento adicional do Brexit na ausência de um acordo com Bruxelas nas próximas semanas foi finalmente adotada nesta sexta-feira com a aprovação da Câmara dos Lordes.

“Como as duas casas do Parlamento britânico concordaram com o texto final, o projeto será submetido à aprovação da realeza”, um processo de formalidade que corresponde à rainha Elizabeth II, anunciou a câmara alta no Twitter.