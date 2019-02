Cai governo do Canadá e nova eleição pode ser em maio

Ottawa – A oposição derrubou na sexta-feira o governo do Canadá, controlado pelos conservadores, acusando-o de má conduta e má administração. A mudança terá como resultado uma eleição parlamentar em maio.

Deputados oposicionistas comemoraram depois da votação de 156 a 145 na Câmara dos Comuns que derrotou o governo minoritário, que eles acusam de conduzir mal a economia e agir com pouca transparência.

A derrota abre caminho para a eleição que provavelmente terá dois temas principais de campanha: ética e economia. As datas prováveis são 2 ou 9 de maio.

O dólar canadense se manteve estável em relação ao dólar norte-americano, mas as bolsas do país ignoraram as notícias do meio político e fecharam com leve alta.

O primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, admitiu estar desapontado com o resultado e disse que os canadenses não queriam a realização de uma quarta eleição geral em sete anos.

“Nossa prioridade continua sendo garantir segurança e estabilidade para os canadenses em circunstâncias globais que continuam sendo extremamente desafiadoras”, disse ele a repórteres logo depois da votação.

Ele disse que irá se encontrar com o governador-geral do país no sábado para tentar dissolver oficialmente o Parlamento e fechar a data da eleição.

Os conservadores estão no poder desde 2006, em governos de minoria. As pesquisas mostram que estão bem à frente do principal partido oposicionista, o Trabalhista, e poderão fortalecer-se com a eleição.