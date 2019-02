Cai audiência no 3º debate presidencial dos EUA

Los Angeles – O número de espectadores do terceiro e último debate entre os candidatos presidenciais nos EUA despencou em relação aos dois encontros anteriores, na segunda-feira, quando o evento teve a concorrência do beisebol e do futebol americano.

Dados finais da Nielsen na terça-feira mostraram que 59,2 milhões de norte-americanos assistiram ao debate, contra 67,2 milhões no primeiro confronto, em 3 de outubro, e 65,6 milhões no segundo, na semana passada.

O debate de segunda-feira, dedicado apenas à política externa, foi transmitido por 11 canais abertos e pagos. Na mesma noite, o beisebol atraiu 8,1 milhões de espectadores da Fox, e o futebol americano foi visto por 10,7 milhões na ESPN, segundo a Nielsen.

A Nielsen começou a medir a audiência dos debates políticos nos EUA em 1976. O recorde pertence a um confronto de 1980 entre Ronald Reagan e Jimmy Carter, visto por 80,6 milhões de espectadores. Em segundo lugar está o debate entre os candidatos a vice-presidente de 2008, Sarah Palin e Joe Biden, assistido por 69,9 milhões.