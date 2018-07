Cães, drones: como a Europa está se preparando para o conturbado Brexit

As negociações do Brexit estão paralisadas e o plano de divórcio da primeira-ministra britânica, Theresa May, tem opositores por todos os lados. A União Europeia está pedindo a governos e empresas que se preparem para a caótica possibilidade de o Reino Unido deixar o bloco sem nenhum acordo em vigor.

Enquanto o governo do Reino Unido promete intensificar seus preparativos para uma saída sem acordo, alguns países da UE estão levando o assunto mais a sério que outros. A Bélgica e a Holanda, com portos de frente para o Reino Unido, estão entre os países líderes. A Grécia e a Itália estão mais relaxadas. Quanto mais planejamento em cada lado, maior a influência nas negociações.

Confira um resumo do que alguns países estão fazendo antes do dia do Brexit, em março.

Os líderes

Bélgica

Com o segundo maior porto da Europa, Antuérpia, a Bélgica está investindo em drones e escâneres subaquáticos para vigiar seu litoral e o Mar do Norte. O país usará mais cães para a detecção de drogas e dinheiro, segundo o Ministério das Finanças. Além disso, está aumentando o contingente aduaneiro, de 3.400 funcionários, com uma primeira leva de 141 novos oficiais, que começarão a trabalhar a partir de abril de 2019.

Holanda

A Holanda, que tem o maior porto da Europa, Roterdã, vai contratar pelo menos mais 750 agentes alfandegários para ajudar a garantir um ajuste suave ao Brexit, aumentando o contingente aduaneiro, de 5.000 funcionários, em 15 por cento. O vice-ministro das Finanças holandês, Menno Snel, disse que o número de novos agentes pode aumentar para 930 no caso de um cenário sem acordo. A Autoridade de Segurança de Produtos para o Consumidor e Alimentos também planeja ampliar o número de funcionários.

Irlanda

O governo irlandês pediu que cada ministério identifique o possível impacto de uma separação sem acordo e quais recursos seriam necessários para lidar com isso. A Irlanda busca contratar até 1.000 inspetores aduaneiros e veterinários extras e estabelecer um sistema para liquidar ações e outros títulos negociados na bolsa de valores irlandesa.

Os otimistas

Grécia

A Grécia está confiante de que não haverá Brexit sem acordo. Mas Georgios Katrougalos, ministro suplente de Relações Exteriores, diz que o governo está estudando o cenário “improvável”, tentando estimar as possíveis consequências e tomando as medidas necessárias. Ele não deu detalhes sobre as medidas tomadas.

Itália

O novo governo populista e eurocético da Itália ainda não tem um plano de contingência para um Brexit sem acordo, perspectiva que considera remota, segundo um funcionário do alto escalão. Mas em setembro ou outubro, a UE27 terá que começar a trabalhar em planos de contingência para todo o bloco, disse ele.

O restante

Alemanha

O governo alemão tem alertado insistentemente empresas e bancos para não subestimar o risco e se preparar. As autoridades alfandegárias da Alemanha vêm se preparando há meses para todos os cenários possíveis, disse o ministro das Finanças, Olaf Scholz.

França

A França vem se preparando há quase dois anos em setores que vão desde pesca e fronteiras até serviços financeiros. Mas não revelou detalhes publicamente. “Obviamente estamos nos preparando para todas as hipóteses”, disse o porta-voz do governo, Benjamin Griveaux.