Caças turcos bombardeiam refúgios da guerrilha curda no norte do Iraque

Ancara – As forças armadas da Turquia bombardearam refúgios do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), a guerrilha curda que o governo turco considera terrorista, no norte do Iraque, informou nesta terça-feira a cúpula militar em seu perfil oficial no Twitter.

A mensagem diz que as forças turcas detectaram preparativos da “organização terrorista separatista” (em referência ao PKK) para “realizar ataques contra postos policiais e bases” da Turquia próximas da fronteira com o Iraque.

O bombardeio das forças turcas aconteceu ontem e destruiu supostos “refúgios e paióis de armas dos terroristas”, diz o comunicado, que não detalhou se houve baixas entre a guerrilha.

Desde março, as forças armadas da Turquia realizam com frequência bombardeios aéreos contra posições do PKK no norte do Iraque, mas também realizam incursões terrestres em áreas próximas da divisa, como Hakurk e Kani Rash, que estão a poucos quilômetros do território turco.