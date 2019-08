Caças interceptam F-18 da Otan que se aproximou de avião de ministro russo

Moscou — Caças russos interceptaram nesta terça-feira, 13, um F-18 da Otan, que tentou se aproximar do avião em que viajava o ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoygu, durante sobrevoo nas águas neutras do Mar Báltico.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa através de um vídeo, em que as aeronaves da Força Aérea Russa solicitam que o F-18, aparentemente, com bandeira da Espanha, inicie a manobra de afastamento do avião de Shoygu, que viajava de Kaliningrado para Moscou.

“Veja, esse é o número do capacete”, diz uma voz em russo no vídeo, de menos de 30s de duração.

Em junho de 2017, outra caça da Aliança Atlântica já tentou se aproximar perigosamente ao avião de Shoygu sobre as águas do Báltico, embora naquela ocasião se tratasse de um F-16 das Forças Aéreas polonesas, segundo informações da agência de notícias “Interfax”.

O ministro da Defesa já havia advertido sobre os riscos do aumento dos voos dos aviões de guerra perto das fronteiras russas e do perigo representado por “provocações e incidentes militares”.