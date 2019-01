Caças chineses interceptaram avião militar dos EUA, dizem fontes

Washington) – Dois caças chineses interceptaram um avião de vigilância da Marinha dos Estados Unidos sobre o Mar do Leste da China durante o final de semana, com um chegando a até 91 metros da aeronave dos EUA, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters nesta segunda-feira.

As autoridades disseram que relatórios iniciais mostraram que uma das aeronaves chinesas J-10 se aproximou de um avião EP-3 dos Estados Unidos no domingo, fazendo com que a aeronave norte-americana mudasse de direção. As autoridades falaram sob condição de anonimato, porque não estão autorizadas a discutir publicamente o assunto.

Uma das autoridades disse que o jato chinês estava equipado com armas e que o incidente aconteceu a 148 km da cidade chinesa de Qingdao.

Incidentes como a intercepção de domingo não são incomuns.

Em maio, duas aeronaves chinesas SU-30 interceptaram um avião norte-americano configurado para detectar radiação, enquanto voava no espaço aéreo internacional sobre o Mar do Leste da China.

A China desconfia profundamente de qualquer atividade militar dos EUA em seu litoral.