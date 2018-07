Britânicos preparam boneco inflável para visita de Trump ao Reino Unido

Londres – Um boneco inflável gigante que retrata o presidente americano, Donald Trump, como um “bebê furioso”, vai sobrevoar as imediações do Parlamento britânico no próximo dia 13 durante a visita do governante a Londres.

O balão, de seis metros de altura, conseguiu permissão da Autoridade Metropolitana de Londres para ser suspenso por algumas horas nos jardins do Palácio de Westminster. Em tons alaranjados, vestido apenas uma fralda e com o celular na mão, os criadores pretendem mostrar que Trump “é um bebezão zangado com o ego frágil”, explicou o ativista Leo Murray na plataforma de Crowdfunder, onde o grupo já arrecadou mais de 17 mil libras (R$ 84 mil) para o evento.

“Quando Trump visitar o Reino Unido na sexta-feira, 13 de julho deste ano, queremos ter a certeza de que ele sabe que toda a Grã-Bretanha está olhando e rindo dele”, diz a explicação do site.

Murray confessou que, em um primeiro momento, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, não reconheceu o ‘bebê Trump’ como um “protesto legítimo”. No entanto, após uma petição que contou com mais de 10 mil assinaturas, foi dado o sinal verde.

“Parece que o governo redescobriu o senso de humor. O ‘bebê Trump’ vai voar”, acrescentou Murray.

O presidente americano viajará para o Reino Unido na semana que vem, quando se reunirá com a primeira-ministra do país, Theresa May.