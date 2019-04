Britânica é assassinada e 3 pessoas são sequestradas no norte da Nigéria

KADUNA, Nigéria (Reuters) – Sequestradores na Nigéria mataram uma mulher britânica e um homem nigeriano, além de terem raptado três outras pessoas na cidade de Kaduna, no norte do país, disseram a polícia local e autoridades britânicas neste domingo.

Sequestros estão em alta na Nigéria, com tanto moradores locais quanto estrangeiros sendo alvo de criminosos para posteriores pedidos de resgate.

A mulher tinha chegado de Lagos como turista e participava de uma festa antes do incidente, disse a polícia.

O Alto Comissariado britânico identificou a vítima como Faye Mooney e disse que estava a par do incidente, registrado na noite de sexta-feira, mas acrescentou que não iria especular sobre o motivo ou natureza do ataque.

Ainda não houve anúncio de um responsável pelo incidente e os sequestradores ainda precisam ser identificados, segundo a polícia.

Mooney trabalhava na Nigéria para uma organização não-governamental chamada Corpo de Misericórdia (Mercy Cops). Seus familiares foram avisados, segundo o Alto Comissariado britânico.

“Alguns suspeitos de serem os seqüestradores fortemente armados entraram em um resort de lazer chamado Castelo Kajuru, na área do governo local, atirando esporadicamente e no processo mataram duas pessoas, incluindo uma senhora expatriada, e levaram outros três”, disse o porta-voz da polícia do estado de Kaduna.

A polícia não identificou a outra pessoa morta.

O norte da Nigéria tem sido atormentado por rebeldes do Boko Haram e do Estado Islâmico, bem como por confrontos entre agricultores e pastores em que centenas morreram.

“Estamos nos engajando com as autoridades nigerianas e entendemos que uma investigação está em andamento”, disse o Alto Comissariado britânico em um comunicado.

O presidente nigeriano Muhammadu Buhari conquistou a reeleição por mais quatro anos em fevereiro prometendo melhorar a segurança na Nigéria, impulsionar o crescimento econômico e combater a corrupção.

Em 2014, mais de 270 estudantes foram sequestradas da cidade de Chibok, levando os rebeldes do Boko Haram para o centro das atenções, o que levou a uma campanha global para que as meninas fossem libertadas. Mas algumas delas permanecem em cativeiro cinco anos depois.

