Mulher cai de navio e nada por 10 horas até ser resgatada

Londres – Uma turista britânica foi resgatada com vida no final de semana após passar cerca de dez no Mar Adriático depois de ter caído de um navio de cruzeiro, informa nesta segunda-feira a imprensa local.

A mulher, Kay Longstaff, caiu da embarcação na noite de sábado, quando o navio navegava a cerca de 100 quilômetros do litoral da Croácia.

O cruzeiro, registrado nas Bahamas, dirigia-se desde o porto croata de Vergarola para a cidade de Veneza, na Itália.

A equipe de bordo informou sobre a ocorrência à Guarda Costeira, que iniciou uma busca e encontrou a turista, de 46 anos, às 9h40 local (4h40, em Brasília) de domingo, a cerca de 1,3 quilômetro do lugar do incidente.

Segundo a Guarda Costeira, a vítima foi levada ao hospital da cidade de Pula (Croácia) e não corre perigo de morte.

“Sinto que sou uma sortuda por estar viva. Caí da popa do navio e passei dez horas na água até que estes maravilhosos meninos me resgataram”, explicou Longstaff aos veículos de imprensa.

Quando foi achada, a mulher estava “esgotada”, como destacou o capitão do navio de resgate croata, Lovro Oreskovic.

A britânica afirmou que conseguiu resistir graças à boa forma física na qual estava por praticar ioga e também porque cantou durante toda a noite para aguentar o frio.

Um porta-voz da Norwegian Cruise Line se mostrou “agradecido de poder anunciar que a passageira foi achada com vida”.

“Estamos felizes por saber que a mulher, residente no Reino Unido, está a salvo e se reunirá em breve com seus amigos e parentes”, acrescentou o porta-voz.

As circunstâncias do incidente são investigadas, já que por enquanto não se sabe como a mulher caiu no mar.