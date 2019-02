Brexit: UE confirma reunião entre Juncker e May nesta quarta-feira

Bruxelas – O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, se reunirá nesta quarta-feira com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, na mais recente tentativa de avançar nas paralisadas negociações para a saída do país da União Europeia, o Brexit. Porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas fez o anúncio nesta terça-feira.

A expectativa é que o Reino Unido deixe a UE em 29 de março. A premiê britânica afirma que a saída ocorrerá a tempo, mas várias tentativas para encontrar uma solução em comum acordo têm fracassado. Ela já se reuniu com Juncker mais cedo neste mês, mas o bloco se recusa a renegociar o acordo para o Brexit. Fonte: Associated Press.