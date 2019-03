Brexit: Trabalhistas devem apoiar votação pública sobre acordo, diz Corbyn

Londres — O líder trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, sinalizou neste domingo que deve apoiar uma proposta para a realização de uma votação pública sobre o acordo do Brexit fechado pela primeira-ministra Theresa May com a União Europeia, caso o texto seja aprovado pelo Parlamento.

Espera-se que May realize outra votação sobre seu acordo para deixar a UE nesta semana, mas dois de seus ministros indicaram também neste domingo que o governo conservador só o fará se obtiver garantias de apoio para aprová-lo.

Corbyn, que tem sido relutante em realizar um segundo referendo sobre a adesão do Reino Unido à União Europeia, há muito tempo tem dito que agirá para impedir o que ele chama de “Brexit conservador”.

No domingo, ele disse que os trabalhistas provavelmente apoiarão uma proposta redigida por dois parlamentares do partido para a convocação de uma “eleição de confirmação” se o acordo de May for aprovado pelo Parlamento.

“Sim, nós estaremos apoiando isso, mas obviamente temos que ver o texto”, disse ele à Sky News, acrescentando que o Partido Trabalhista não apoiará o acordo de May, que já foi derrotado duas vezes no Parlamento.

Corbyn tem estado sob pressão de membros de seu partido para apoiar um segundo referendo, ou o Voto do Povo, sobre a adesão do Reino Unido à UE, mas teme afastar os eleitores trabalhistas que apoiaram o Brexit.