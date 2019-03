Brexit: Prorrogação de prazo só vale se elevar chances de acordo, diz UE

Bruxelas — Uma prorrogação das negociações do Brexit para além do prazo de 29 de março só faria sentido se aumentasse as chances de o pacto já acordado ser ratificado pelo Reino Unido, disse o principal negociador para o Brexit na União Europeia, Michel Barnier, nesta terça-feira.

Barnier disse que após dois anos de negociações com o Reino Unido sobre a sua saída do bloco chegou agora o momento crucial para Londres decidir e encerrar a genuína incerteza criada pela sua falta de decisão sobre o caminho adiante.

“Uma prorrogação aumenta as chances de ratificação do Acordo de Saída? Qual seria o propósito e desfecho? Como podemos garantir que, no fim da possível prorrogação, não estejamos de volta à mesma situação em que estamos hoje?”, disse Barnier emcoletiva de imprensa.

“Se Theresa May solicitar uma prorrogação perante o Conselho Europeu na quinta-feira, será para que os 27 líderes avaliem a razão e utilidade… Líderes da UE precisarão de um plano concreto do Reino Unido para conseguir tomar uma decisão fundamentada”, disse ele.