Parlamento britânico rejeita Brexit sem acordo

São Paulo – Após uma votação caótica, o Parlamento do Reino Unido rejeitou nesta quarta-feira, 13 de março, que o Brexit aconteça sem um acordo de transição, o famoso cenário “no deal”. A moção foi proposta pela primeira-ministra, Theresa May, na noite de ontem. Foram 321 votos a favor da moção que exclui o “no deal” e 278 votos contra.

Agora, a expectativa é a de que uma terceira votação aconteça nesta quinta, 14 de março, sobre a extensão no prazo previsto pelo Artigo 50 do Tratado de Lisboa e que está atualmente definido para o dia 29 de março. Se aprovada a prorrogação, no entanto, a mesma terá de ser apreciada pelos países-membros do bloco europeu.

A votação desta quarta incluiu, ainda, a análise de duas emendas feitas pelos parlamentares à moção proposta por May. A emenda aprovada foi a que tenta rejeitar o cenário “no deal” em qualquer circunstância, mas não é bem assim.

Segundo o jornal britânico The Guardian, essa emenda não tem o poder de influenciar o governo, já que é um mero indicativo, a não ser que o governo reconheça essa possibilidade. Portanto, se não houver um acordo antes da data prevista para a saída, 29 de março, o Brexit pode, sim, acontecer sem um acordo de transição, explicou a publicação.

A decisão dos parlamentares nesta quarta-feira vem um dia depois de May sofrer uma nova e importante derrota nesse processo de divórcio. Ontem, 12 de março, o Parlamento rechaçou o acordo trazido por May de Bruxelas por 391 votos contra 242.