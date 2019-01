Brexit está nas mãos do Reino Unido, diz comissário da União Europeia

Davos – O comissário de Assuntos Econômicos da União Europeia, Pierre Moscovici, disse nesta quarta-feira que o risco de um Brexit sem acordo aumentou nas últimas semanas e que depende do Reino Unido dizer à UE como propõe romper o impasse.

“Certamente a UE está lá, a UE está esperando, a UE está pronta, mas, primeiro, nós precisamos saber com clareza quais são as intenções britânicas e precisamos de alguns esclarecimentos de Londres”, disse Moscovici à Reuters durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

“Claro que a porta está sempre aberta para discussões, mas não depende de nós dizermos agora ao lado britânico onde eles querem ir. A bola está claramente no campo britânico novamente”, disse.

“Não é um problema que possa ser solucionado por Bruxelas, talvez depois em Bruxelas, mas que precisa ser lidado primeiro em Londres”.

O Reino Unido deve deixar a União Europeia no dia 29 de março, mas, até agora, não há nenhum acordo sobre os termos da retirada ou sobre seu relacionamento futuro, depois que o Parlamento rejeitou o acordo que a primeira-ministra britânica, Theresa May, firmou com Bruxelas.

Muitos negócios britânicos e europeus temem grande transtorno se o Brexit for adiante dentro de apenas nove semanas sem uma estrutura em vigor.

“Ninguém quer um (Brexit) sem acordo, isso é claro. O Parlamento britânico não quer um (Brexit) sem acordo, o governo britânico não quer um (Brexit) sem acordo, a UE não está interessada em um (Brexit) sem acordo, então precisamos explorar todas as opções que não são um (Brexit) sem acordo”, disse Moscovici.