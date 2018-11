Brexit está levando britânicos a beber mais, diz rede de pubs

Os britânicos estão indo mais aos bares em busca de um descanso do debate interminável sobre o Brexit, disse a operadora de pubs Greene King nesta quinta-feira, dizendo ter observado um aumento nos lucros nos últimos seis meses.

A empresa, que produz cervejas como a Greene King IPA e a Old Speckled Hen, disse que está fazendo planos contingenciais para se proteger de problemas caso o Reino Unido saia da União Europeia em março de 2019 sem um acordo.

“As pessoas estão cansadas do Brexit, e isso está se traduzindo em benefícios para os pubs, nossas vendas subiram 2,9 por cento, então nem todos os negócios ao cliente direto estão sofrendo na véspera do Brexit”, disse o executivo-chefe Rooney Anand a repórteres.

“Os pubs estão se beneficiando em alguns aspectos de cada vez que ligamos a televisão, o rádio ou lemos o jornal, tudo que você ouve é sobre o Brexit, e isso não anima”.

O lucro antes de impostos da Greene King cresceu 3,2 por cento e chegou a 163,84 milhões de dólares nas 24 semanas transcorridas até 14 de outubro – a primeira metade de seu ano financeiro.

A empresa ainda disse que as vendas comparáveis da Pub Company, por meio da qual administra sua cadeia de 2.900 bares, restaurantes e hotéis, aumentaram 2,7 por cento.

As vendas comparáveis da Pub Company cresceram 2,9 por cento nas seis semanas passadas, e as reservas para o Natal estão bem superiores às do ano passado.

A empresa vem lutando com o aumento de custos decorrente de uma elevação do salário mínimo, do crescimento dos preços de imóveis e de uma queda da libra esterlina provocada pelo Brexit.

A companhia disse que identificou as principais áreas de risco para seu negócio no caso de não haver acordo com a UE e que está trabalhando atentamente com os parceiros de sua cadeia de suprimento para salvaguardar o abastecimento de bens para seus pubs e cervejarias, além da exportação de cervejas.

A Greene King é a empresa britânica mais recente a anunciar preparativos para o risco de interrupções no fluxo de bens e peças através das fronteiras após o Brexit em março.