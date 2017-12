Brexit avança, mas só da fronteira para fora

Mais um passo rumo ao Brexit pode ser dado nesta sexta-feira. O Conselho Europeu se reúne em Bruxelas para decidir se já foi feito progresso suficiente nas primeiras fases das negociações.

É esperado que os 27 membros do bloco europeu concordem que progresso foi feito quanto aos primeiros assuntos da rodada de negociações, como a divisa com a Irlanda, a multa a ser paga pelo Reino Unido, um valor que deve beirar os 60 bilhões de euros, e os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido.

Se assim for, os negociadores de ambas as partes podem começar a negociar, em janeiro, sobre o período de transição e a relação do Reino Unido com a União Europeia depois da saída — um ponto polêmico da pauta e que ainda não incluirá as trocas, um assunto que só deve ser tocado em março, a um ano da aprovação do projeto final.

O prazo é curto para aprovar uma dezena de diretrizes que irão definir o futuro das relações entre o bloco e o Reino Unido.

Os britânicos e os membros do comitê europeu conseguiram chegar a um acordo sobre as questões iniciais, garantindo os mesmos direitos aos europeus que estão na Grã-Bretanha, além de não delimitar uma fronteira dura com a Irlanda e também honrar os compromissos financeiros feitos pelo bloco. Mas a pauta só começa a piorar a partir de agora.

A primeira ministra Theresa May tem pressa para discutir os assuntos comerciais e novos acordos de troca com a União Europeia.

Na noite de ontem, em um jantar com lideranças do partido Conservador, “ela foi clara sobre seguir para as conversas de acordos comerciais o mais rápido possível”, disse um oficial do governo britânico.

“Não é segredo que quero ir para a próxima fase e abordá-la com ambição e criatividade”. Apesar disso, May teve uma derrota no parlamento, que ontem aprovou uma lei que garante ao legislativo um voto final sobre o acordo firmado com Bruxelas. Algo que pode azedar as conversas e deixar os europeus desconfiados.