Bretanha convoca embaixador da Coreia para condenar teste

Londres – A Grã-Bretanha chamou o embaixador da Coreia do Norte, nesta quinta-feira, para condenar o teste nuclear norte-coreano “nos mais fortes termos”, e disse apoiar novas medidas da ONU contra o país isolado.

A Coreia do Norte disse na quarta-feira que realizou com sucesso um teste com uma bomba de hidrogênio, mas especialistas em armas colocaram em dúvida que o país tenha de fato alcançado o avanço que reivindicou.

A ONU disse que vai trabalhar imediatamente em novas medidas significativas contra o regime norte-coreano.

O secretário britânico para a Ásia, Hugo Swire, disse que é essencial que a comunidade internacional tenha uma abordagem única sobre a questão.

“Eu convoquei o embaixador da Coreia do Norte hoje para destacar nos termos mais fortes a condenação do Reino Unido ao teste nuclear”, disse Swire em comunicado.

“Essa é uma clara violação de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e o Reino Unido apoia a decisão da ONU de implementar novas medidas significativas contra o regime”.