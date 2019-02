Breivik pode ser acusado de crime contra a humanidade

Oslo – A polícia norueguesa estuda a possibilidade de acusar o autor dos sangrentos atentados no país por crimes contra a humanidade, informou nesta terça-feira um jornal local, citando o promotor encarregado do caso. O ataque é considerado o maior massacre da história da Noruega desde a Segunda Guerra Mundial.

Esta acusação, que faz parte do Código Penal da Noruega desde 2008, prevê uma pena máxima de 30 anos de prisão.

De acordo com o jornal Aftenposten, o promotor Christian Hatlo afirmou que, por enquanto, a ideia trata-se apenas de uma possibilidade.

“Por enquanto a polícia se referiu ao parágrafo do Código relativo ao terrorismo, mas não descarta se valer de outras disposições da lei”, disse à AFP um porta-voz. No entanto, “não foi tomada ainda nenhuma decisão definitiva”, acrescentou.

Também nesta terça-feira, o ministro norueguês da Justiça, Knut Storberget, agredeceu nesta terça-feira ao “fantástico” trabalho que a polícia efetuou após os atentados.

“São pessoas que trabalharam muito mais do que se poderia esperar de qualquer um. Pessoas que interromperam férias e que participaram voluntariamente em toda Noruega”, afirmou o ministro.

Storberget elogiou ainda o “aspecto qualitativo” do trabalho dos policiais, destacando o esforço de homens e mulheres para restabelecer a segurança e a normalidade no país após os ataques.

O principal suspeito pelos crimes é Anders Behring Breivik, 32 anos, que confessou ser o autor da explosão no centro de Oslo e do massacre na ilha de Utoya, que deixaram 76 mortos no país segundo o último balanço divulgado.

Na segunda-feira, Breivik foi preso preventivamente por oito semanas, sendo quatro em isolamento total. A pena, de acordo com o juiz Kim Heger, poderá ser renovada.

Em defesa de Breivik, seu advogado afirmou que o rapaz estava totalmente “desconectado” do país em que vivia.

Durante a audiência, o suspeito afirmou que com os atentados pretendia defender a Noruega e a Europa Ocidental contra uma invasão muçulmana e o marxismo e que seu objetivo era causar o maior número possível de vítimas, contou Heger.

De acordo com o promotor, o jovem disse estar disposto a passar toda a vida na cadeia. Seu pai, Jens Breivik, declarou que era melhor ele ter se suicidado do que matar tantas pessoas.

A polícia revisou na segunda-feira o número de vítimas nos ataques, reduzindo de 93 para 76. Foram 68 mortos no tiroteio contra um acampamento de verão da juventude trabalhista na ilha de Utoya e oito na explosão de uma bomba no prédio da sede do Governo, em Oslo.

O suspeito, que não teve autorização para comparecer de uniforme à audiência, aludiu à existência de “outras duas células” de sua organização, afirmou Geir Engebretsen, funcionário do Tribunal, em entrevista aos jornalistas.

A audiência durou 40 minutos e foi realizada a portas fechadas por expresso pedido da polícia.