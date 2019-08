Brasileiro será deportado após falsa ameaça de ataque a escola nos EUA

Um brasileiro que reside ilegalmente nos Estados Unidos será deportado, depois de tentar incriminar o namorado de sua ex-mulher em uma ameaça de tiroteio numa escola, informaram autoridades nesta sexta-feira (2).

Clébio de Lima, de 43 anos, foi condenado numa corte federal por alertar falsamente o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS em inglês) sobre um ataque armado contra uma escola no sul de Boston em 2018, de acordo om um comunicado do Departamento de Justiça.

O homem, que em junho havia se declarado culpado de duas acusações de fazer declarações falsas às autoridades federais, foi sentenciado na quarta-feira a 23 semanas de prisão, que já passou atrás das grades, e agora enfrenta deportação para o Brasil.

Lima, que vivia ilegalmente em Quincy, um subúrbio no sul de Boston, reconheceu ter enviado uma carta à USCIS na qual informava que um indivíduo identificado com o nome de “Mário” pretendia atacar uma escola do sul de Boston.

A carta não assinada foi recebida pelo escritório do USCIS em fevereiro de 2018. Ela foi escrita em português e dizia que “Mário” tinha comprado duas armas de fogo e que compraria mais. “Eu peço que façam algo, eu confio em vocês. Obrigado pela grande segurança deste país”, dizia a carta.

Uma investigação das forças especiais do FBI (polícia federal) contra o terrorismo determinou que tudo era mentira e que Lima havia enviado a carta para o governo para prender o namorado de sua ex-mulher.