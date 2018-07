Brasileiro é esfaqueado e morto em possível guerra de gangues em Madri

Madri – Um jovem brasileiro, de 19 anos, foi esfaqueado e morto na noite desta sexta-feira (27) após se envolver em uma possível briga entre gangues em Madri.

Um porta-voz do serviço de atendimento de emergência da capital espanhola disse que o incidente aconteceu em um parque. A polícia ainda investiga o caso e prendeu horas depois alguns jovens que teriam envolvimento na morte do brasileiro.

Fontes da Chefia Superior de Polícia de Madri explicaram que a principal hipótese considerada é uma briga de gangues. Um jovem dominicano, de 17 anos, gravemente ferido no confronto, também teria ligação com a morte do brasileiro e foi detido no hospital.

O dominicano foi atendido com três cortes, um no braço, outro na escápula e o último no pescoço. O último ferimento era mais grave e por isso ele foi internado pelos médicos de plantão.

Além dele, outras duas pessoas foram presas pelos agentes da Polícia de Madri. Apesar das detenções, as autoridades ainda não sabem quem foram os autores do crime e o que de fato ocorreu no parque.

As fontes ouvidas disseram que o jovem brasileiro, ainda não identificado, levou uma facada no peito, perto do coração.