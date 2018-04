Brasileiro é detido em aeroporto do Uruguai com 11 quilos de droga

A polícia do Uruguai deteve um cidadão brasileiro que tentou ingressar nesse país com 11 quilos de metanfetamina pelo aeroporto internacional de Carrasco, nos arredores de Montevidéu, confirmaram nesta segunda-feira à Agência Efe fontes oficiais.

O incidente ocorreu no sábado passado quando agentes da Administração de Alfândega e da Direção Geral de Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas detectaram a bagagem de mão do brasileiro com cinco quilos “de um pó branco granulado” proveniente da Espanha, segundo fontes do Ministério do Interior uruguaio.

Posteriormente, ao passar a mala e a bagagem de mão pelo scanner foi possível observar imagens de um produto orgânico, razão pela qual se decidiu realizar a inspeção física.

Ao realizar uma inspeção mais exaustiva da bagagem do cidadão brasileiro, que dirigia-se a Porto Alegre, foram detectados mais cinco quilos em uma maleta de “fundo falso”, que totalizaram 10,8 quilogramas.

Os agentes de Alfândega encontraram a droga envolvida em pacotes de papel carbono, segundo acrescentaram fontes do Ministério de Interior.

A Justiça uruguaia determinou então a detenção do cidadão brasileiro enquanto continuam as investigações do caso.