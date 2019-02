Brasil vai proibir os testes em animais para cosméticos?

Você sabia que, todos os dias, em laboratórios espalhados por todo o Brasil, animais estão sofrendo e morrendo para testar cremes para pele, tinturas de cabelo, batons e uma série de outros produtos não-essenciais? O questionamento é feito pela campanha Liberte-se da Crueldade, da Humane Society International (HSI), que luta para acabar com a realização de testes em animais na indústria da beleza.

A mais nova ação do movimento acontece neste mês de outubro, quando se comemora mundialmente o Dia dos Animais. A HSI acaba de entregar petição, acompanhada de relatório técnico, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT) em que argumenta que esse tipo de crueldade animal não precisa mais acontecer nos dias de hoje.

De acordo com a organização, os testes em bichos são antiéticos, uma vez que causam dor aos animais em nome do consumo de produtos dispensáveis, e podem ser substituídos por outras técnicas, que já são adotadas por empresas da indústria da beleza que se desassociaram desse tipo de prática.

Acabar com os testes para cosméticos em animais é tão possível que, mundo afora, países como Israel e Índia e os 28 Estados-Membros da União Europeia já possuem leis para proibir a prática. No Brasil, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea), do MCT, prometeu debater o relatório da HSI em sua próxima reunião plenária, em 23 e 24/10. Será que teremos avanços?

Enquanto o governo não bane a prática, as atitudes dos consumidores têm grande peso. Assista, abaixo, à animação em português que a HSI fez para conscientizar as pessoas a respeito das crueldades que podem estar por trás dos produtos de beleza que são levados para casa. A organização ainda possui campanhas parecidas em outros países, como Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Rússia.

//www.youtube.com/embed/CKteahxI5W8?feature=player_embedded