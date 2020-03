Brasil tem um novo caso de coronavírus a cada 3m42s

Os Estados Unidos se tornaram o novo epicentro da pandemia do coronavírus. São mais de 103 mil casos, com mais contaminados que a China, país onde o surto começou, que tem 82.000 casos de infectados.

Há 638 mil casos no mundo, com mais de 30.000 mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Para ter uma noção da rapidez da propagação no país americano, o site Político calculou que, a cada 5 segundos, uma nova pessoa é contaminada com o coronavírus.

Não só é o país com o maior número de casos, também é o que tem mais casos novos por dia: 15.972. A Espanha, segundo colocado, tem quase a metade de novos casos diários: 8.611, ou um a cada 10 segundos.

A Itália, país com o maior número de mortos, tem 5.774 casos novos por dia, ou um a cada 15 segundos.

No Brasil, por enquanto, a propagação é mais lenta. São 390 novos casos por dia, em média, ou um a cada 3m42s. O país está em 16° no levantamento feito pelo site Politico.

O site tabulou dados da Universidade John Hopkins para explorar novas maneiras de entender a velocidade de propagação do vírus.

Os países com o maior número de casos:

País Total de casos 1 Estados Unidos 103.321 2 Itália 92.472 3 China 82.356 4 Espanha 72.248 5 Alemanha 52.547 6 Irã 38.309 7 França 37.145 8 Reino Unido 17.093 9 Suíça 13.152 10 Holanda 9.762 21 Brasil 3.417

Fonte: Organização Mundial da Saúde

Os países com mais casos novos por dia:

País Novos casos positivos por dia Um caso novo a cada… 1 Estados Unidos 15.972 5s 2 Espanha 8.611 10s 3 Alemanha 5.962 14s 4 Itália 5.774 15s 5 França 3.593 24s 6 Irã 2.507 34s 7 Reino Unido 2.194 39s 8 Peru 1.275 1m 8s 9 Holanda 1.022 1m 25s 10 Suíça 1.017 1m 25s 16 Brasil 309 3m42s

Fonte: Politico, com dados da Universidade John Hopkins.