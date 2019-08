Macron sobre Bolsonaro: “acho que os brasileiros têm um pouco de vergonha”

Da Redação, com agências

São Paulo —A troca de farpas entre Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro continuou nesta segunda-feira (26).

No último final de semana, o presidente brasileiro respondeu a um comentário em seu perfil no Facebook que comparava a esposa de Macron, Brigitte Macron, 64 anos, com Michelle Bolsonaro, 37 anos. “Entende agora porque Macron persegue Bolsonaro?”, questionou um bolsonarista.”Não humilha cara. Kkkk”, respondeu Bolsonaro..

Em entrevista coletiva durante a cúpula do G7, em Biarritz, na França, Macron lamentou os comentários “extraordinariamente desrespeitosos” de Bolsonaro sobre Brigitte, dizendo-se “triste por ele e pelos brasileiros”.

“O que eu posso dizer a vocês? É triste, mas é em primeiro lugar triste para ele e para os brasileiros”, afirmou, acrescentando que espera que o Brasil “tenha um presidente que se comporte a altura”, disse. “Acho que os brasileiros, que são um grande povo, têm um pouco de vergonha de ver esse comportamento e esperam que um presidente se comporte bem em relação aos outros”, completou.

Na semana passada, em meio a crise na Amazônia, Macron afirmou que Bolsonaro “mentiu” e se mostrou contrário ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Dias depois, Bolsonaro respondeu e diss que “nenhum país europeu tem autoridade para nos ensinar em como tratar do meio ambiente”.