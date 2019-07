Boris Johnson visita a Irlanda do Norte em meio a incertezas sobre Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se reunirá nesta quarta-feira com os líderes dos principais partidos políticos da Irlanda do Norte, onde tentará acalmar as preocupações sobre o futuro da fronteira irlandesa no caso de um Brexit sem acordo.

Johnson, que chegou a Belfast na terça-feira à noite, discutirá com os líderes partidários na província britânica para encontrar uma solução para a falta de um executivo local, que dura desde janeiro de 2017.

Mas a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) será a questão chave da sua visita.

Quando o Brexit entrar em vigor, os 500 quilômetros que separam a Irlanda do Norte da República da Irlanda, membro da UE, se tornarão a única fronteira terrestre entre o bloco comunitário e o Reino Unido.

Boris Johnson telefonou na terça-feira ao seu colega irlandês, Leo Varadkar, para assegurar que seu governo “nunca” estabelecerá controles físicos na fronteira, mesmo no caso de um Brexit sem acordo e, portanto, sem a “salvaguarda irlandesa” prevista no Acordo de Retirada concluído entre Bruxelas e a ex-primeira-ministra Theresa May.

Este mecanismo é um dispositivo de último recurso para garantir que, se não for encontrada uma solução melhor, não haverá o restabelecimento de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

Graças a ele, seria criado um “território aduaneiro único”, que incluiria a UE e o Reino Unido, e a Irlanda do Norte permaneceria em linha com uma série de regras do mercado único europeu, como normas sanitárias e controles veterinários.

Este é precisamente um dos principais pontos de discórdia sobre o Brexit, principalmente para o pequeno partido unionista norte-irlandês DUP, um aliado indispensável dos conservadores no Parlamento.

A formação é contra a Irlanda do Norte receber um tratamento diferente do da Grã-Bretanha, algo que acredita que abriria caminho para a reunificação com a Irlanda, seu maior pesadelo.

Para Johnson, a “salvaguarda irlandesa está morta”. Portanto, quer renegociar o acordo de saída sem este dispositivo, algo que a UE exclui.

Varadkar assinalou na terça-feira que a salvaguarda é “necessária”, mesmo que “algumas soluções alternativas” possam ser consideradas no futuro, caso sua eficácia seja demonstrada.

Um Brexit sem acordo deixará a fronteira em uma situação confusa e representará um grande risco à economia da Irlanda, separando-a de seu principal parceiro comercial.

Em sua visita, o primeiro-ministro britânico também planeja discutir o risco de um ressurgimento da violência na Irlanda do Norte.

Varadkar apontou que um Brexit sem acordo tornaria mais provável a reunificação da Irlanda do Norte com a República da Irlanda.

“Nacionalistas moderados ou católicas moderados, que estão mais ou menos felizes com o status quo, olharão com mais atenção para uma Irlanda unida”, assegurou.

“A fronteira foi o ponto de convergência de numerosos atos de violência durante o conflito na Irlanda do Norte”, declarou em abril à AFP Gemma Clark, professora de história na Universidade de Exeter. “É um símbolo que os republicanos detestam”.

O conflito da Irlanda do Norte envolveu republicanos nacionalistas – católicos e partidários da reunificação da Irlanda – contra os unionistas – protestantes e partidários da permanência na Coroa Britânica. Deixou cerca de 3.500 mortos até os acordos da Sexta-Feira Santa de 1998.

A morte, em abril, da jornalista Lyra Mckee em Londonderry, cidade localizada na fronteira com a Irlanda, cuja responsabilidade foi reconhecida pelo grupo dissidente republicano Nova IRA, alimentou ainda mais esses medos.