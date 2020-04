Boris Johnson inicia volta ao trabalho após internação por covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, teve algum contato com ministros enquanto se recupera da covid-19. A informação é do ministro da Habitação, Robert Jenrick, neste sábado (18).

“Ele está descansando e se recuperando, está seguindo conselho de seu médico. Ele teve algum contato com ministros, mas principalmente com seu gabinete particular aqui em Downing Street”, afirmou Jenrick em entrevista coletiva diária do governo.

Críticas ao governo

Enquanto Johnson se recupera, médicos e profissionais de saúde criticaram o governo britânico por sugerir que os equipamentos de proteção individual (EPI) usados ​​no tratamento de pacientes com coronavírus poderiam ser reutilizados, uma vez que os suprimentos estão em falta.

O Reino Unido está perto ou no pico de uma crise de saúde na qual mais de 15.000 pessoas morreram – o quinto número mais alto de mortes em uma pandemia ligada a pelo menos 150.000 mortes em todo o mundo.

Dados publicados neste sábado mostraram que 15.464 pessoas morreram em hospitais britânicos após testes positivos para coronavírus – um aumento de 888 nas 24 horas até sexta-feira à tarde. Esse aumento é maior do que nos dias recentes, mas abaixo do número diário mais alto de mortes, 980, há pouco mais de uma semana.