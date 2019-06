Boris Johnson e Jeremy Hunt irão disputar sucessão de Theresa May

O ex-chanceler britânico Boris Johnson e o atual, Jeremy Hunt, serão os dois candidatos entre os quais os membros do Partido Conservador britânico elegerão o sucessor da primeira-ministra Theresa May, anunciou o partido nesta quinta-feira (20).

Johnson, grande favorito na corrida pela liderança do partido e pelo posto de chefe de governo, obteve 160 votos dos 313 deputados que deveriam decidir os dois finalistas. Hunt conquistou 77 apoios e o ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, foi eliminado com 75 votos.