Boris Johnson diz que “com certeza” concorrerá a cargo de premiê britânico

Suíça — O parlamentar britânico Boris Johnson, um dos principais líderes da campanha do Brexit, confirmou que vai concorrer ao cargo de primeiro-ministro após a renúncia de Theresa May anunciada na manhã desta sexta-feira.

Em discurso durante conferência na Suíça horas depois de May afirmar que deixará o cargo em junho, Johnson se dirigiu à premiê, dizendo que ela foi “paciente e estoica” ao enfrentar todas as dificuldades relacionadas à saída do Reino Unido da União Europeia.

O próximo premiê britânico também pode recuperar as negociações estagnadas com a UE sobre um acordo para o Brexit, disse Johnson.

“Um novo líder terá a oportunidade de fazer as coisas de modo diferente e ter o ímpeto de uma nova administração”, afirmou.