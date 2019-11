Boris Johnson diz que Brexit será realizado em janeiro

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prometeu nesta quarta-feira (6) tirar o país da União Europeia em janeiro, em discurso num comício de campanha para a eleição geral de 12 de dezembro, que ele classificou como a mais importante em uma geração.

“É fantástico ver muitos de vocês aqui… no começo do que eu acho que será a eleição mais importante em nosso país em uma geração”, disse ele no comício na cidade de Birmingham, região central da Inglaterra.

Ele prometeu que, se vencer a eleição, ele submeterá seu acordo para o Brexit ao Parlamento imediatamente “para que possamos implantar o Brexit em janeiro e deixar a incerteza para trás”.