Bombeiros controlam maior incêndio da história da Califórnia

Los Angeles – O governo da Califórnia afirmou nesta sexta-feira que o incêndio “Thomas”, o maior já registrado na história moderna do estado, está 100% controlado após ter destruído 114.078 hectares.

Os responsáveis pelo Bosque Nacional Los Padres anunciaram o sucesso dos bombeiros em extinguir o fogo que começou no último dia 4 de dezembro nos condados de Santa Bárbara e Ventura.

Segundo dados oficiais do Departamento Florestal e de Proteção Contra Incêndios da Califórnia, o “Thomas” destruiu 1.063 edifícios e estruturas.

O fogo provocou a morte de pelo menos duas pessoas: um bombeiro que trabalhava na região e uma idosa que tentava fugir do incêndio.

O “Thomas” superou de maneira oficial o incêndio “Cedar”, que em 2003 destruiu 110.579 hectares no hectares no condado de San Diego, para se tornar no maior da história da Califórnia desde 1932, quando começaram os registros do estado.

A enorme destruição que provocada pelo “Thomas” é também uma das principais causas por trás dos graves deslizamentos que atingiram nos últimos dias o sul da Califórnia, especialmente a região de Montecito, onde 17 pessoas morreram por causa das chuvas.

As autoridades explicaram que a vegetação, agora destruída pelo incêndio “Thomas”, ajuda a absorver a chuva e evitar os desabamentos.